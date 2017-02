Die Verantwortlichen von Ubisoft haben ein weiteres Teaser-Video zu "Operation Velvet Shell" veröffentlicht. Darin erhalten wir einen genaueren Blick auf den neuen Operator namens Mira.

Am 7. Februar 2017 sollen die neuen Inhalte, die aus einer neuen Karte sowie zwei neuen Operator bestehen, in das Spiel integriert werden.

Die Operation Dust Line zu Rainbow Six: Siege erscheint am 11. Mai 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Enthalten sind in dem DLC zwei neue Charakter-Klassen sowie eine Karte im Setting ...