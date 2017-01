Rainbow Six: Siege - Operation Velvet Shell - Erster Trailer zur neuen Map

Ubisoft macht uns heiß und veröffentlicht den ersten Trailer zum kommenden Erweiterung für Rainbow Six: Siege namens Operation Velvet Shell. Der Download-Content soll im Rahmen der Rainbow Six: Siege Invitational in Montreal genauer vorgestellt werden. Das Event wird zwischen dem 03. und dem 05. Februar 2017 stattfinden und auch nicht E-Sports-Freunde einladen. Wir dürfen mit der Enthüllung der ersten Operatoren des zweiten Season-Pass-Jahres rechnen. Zudem verrät das Entwicklerstudio im brandneuen Trailer, dass wir uns auf eine farbenfrohe Karte stürzen dürfen, welche in einem luxeriösen Umfeld angehaucht ist.

Wann Rainbow Six Siege - Operation Velvet Shell für die PlayStation 4, Xbox One sowie für den PC erscheint, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass wir uns während der Invitational auf weitere Infos zur Map, Release-Termin sowie den Operatoren freuen dürfen.

Infos zu Rainbow Six: Siege

