Zu dem beliebten Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege erscheint am heutigen Donnerstag der neue DLC 'Operation Red Crow', der unter anderem die neue Map Skyscraper mit sich bringt. Auf der neuen Map, die in einem japanischen Hochhaus angesiedelt ist, erlebt ihr das bekannte Angreifer- und Verteidiger-Spiel.

Darüber hinaus erwarten euch neue Individualisierungsmöglichkeiten für eure Ausrüstung und Waffen. Sogar neues Equipment bringt der DLC mit sich - dazu gehört unter anderem eine Drohne.

Infos zu Rainbow Six: Siege

