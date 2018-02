Rainbow Six: Siege - Neuer Outbreak-Trailer stellt Lion und Finka vor

Ubisoft hat einen weiteren Outbreak-Trailer zu Rainbow Six: Siege veröffentlicht. Darin erfahren wir mehr über die beiden Quarantänezone-Spezialisten Oliver "Lion" Flament und Lera "Finka" Melnikova von Team Rainbow. Das Outbreak-Event ist ab dem 06. März bis zum 03. April verfügbar und kann im Drei-Mann-Squad gespielt werden.

Rainbow Six: Siege Das sind die Gegner des Outbreak-Events

"Dieses Mal begegnet Team Rainbow eine völlig andere Bedrohung: Ein Befall unbekannten Ursprungs bedroht die Kleinstadt Truth or Consequences in New Mexiko. Die Gefahr ist so gross, dass die Behörden die gesamte Stadt unter Quarantäne gesetzt haben und dabei Zivilisten und Soldaten im Innern einschlossen. Das Team von Rainbow Six muss an seine Grenzen gehen und ruft einige der besten Spezialisten für biologische Gefahren herbei, die sich gerade in mit der weltbesten Anti-Terror-Einheit im Einsatz befinden. Diese Experten für kritische Zonen kommen aus Russland und Frankreich, haben sich auf biologische Kriegsführung spezialisiert und sind als Veteranen aus einer Vielzahl von Konflikten mit biochemischen Waffen hervorgegangen. Sie sind Rainbow Six‘s letzte Hoffnung, um den Gefahren zu begegnen, die in der Quarantäne-Zone lauern."

In "Outbreak" wird man ein dreiköpfiges Team auswählen, um die Bedrohung in der verwüsteten Stadt "Truth or Consequences" zu neutralisieren: "Von furchteinflössenden Gestalten bis hin zu explodierenden Bestien wird das Team von Rainbow Six mit etwas konfrontiert, das es zuvor noch nie gesehen hat. Die gepanzerten Bestien suchen den Nahkampf und verursachen zerstörerische Höchstleistungen. Spieler werden gegen einen Gegner antreten, der die Deckung meidet und sich direkt in den Nahkampf stürzt. Hier werden sie neue Wege finden müssen, ihr Arsenal zu verwenden."