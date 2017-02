Rainbow Six: Siege - Der neue Operator Jackal im Detail

Am kommenden Wochenende soll die erste Erweiterung der zweiten Season zu Rainbow Six Siege namens "Operation Valvet Shell" im Rahmen eines großen Rainbow Six Siege-Events im Detail vorgestellt werden.

In der neusten Ausgabe der Gaming News sprechen wir über den ersten der beiden Operator. Jackal kann dank seines Schwarzlicht-Gadgets die Fußabdrücke von Verteidigern sichtbar machen. Die neue Karte namens "Coastline" wird den Spieler nach Ibiza bringen.

Im Laufe des heutigen Tages ist zudem ein weiteres Teaser-Video von Ubisoft veröffentlicht worden, das Operator Mira vorstellt.

Operation Velvet Shell soll am 7. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht werden.

