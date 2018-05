RAGE 2 - Gameplay-Video zum durchgeknallten Shooter

Die Shooter-Götter von id Software und die Open-World-Wunderkinder bei Avalanche Studios haben sich zusammengetan und arbeiten derzeit an dem Shooter RAGE 2. Passend zu der offiziellen Ankündigung am vergangnenen Montag samt eines entsprechenden TV-Spots haben die Verantwortlichen nun ein erste Gameplay-Video zu dem Titel veröffentlicht.

"RAGE 2 ist ein derart durchgeknalltes Chaos-Fest, dass es nur von diesen beiden legendären AAA-Studios stammen kann. Jep, es ist ein verdammter AAAAAA-Titel! So. Erleben Sie den blanken Wahnsinn des Ödlands am eigenen Leib, wenn RAGE 2 2019 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheint", so die offizielle Pressemitteilung.