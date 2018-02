Puyo Puyo Tetris - Steam-Version für Ende Februar angekündigt

Mit Puyo Puyo Tetris kombinierte SEGA die besten Elemente der beiden titelgebenden Puzzleserien, letztes Jahr erschien das Crossover hierzulande für Nintendo Switch und PlayStation 4. Erste Gerüchte einer PC-Umsetzung machten in den vergangenen Tagen die Runde, jetzt kam von SEGA die offizielle Bestätigung: Am 27. Februar wird Puyo Puyo Tetris als Download auf Steam erscheinen. Neben den Inhalten der restlichen Versionen werdet ihr zudem auch Sprachausgabe im japanischen O-Ton wählen können. In Japan ist Puyo Puyo Tetris für eine Vielzahl von Systemen erschienen, von der Wii U über die PlayStation Vita bis hin zur Xbox One. Leider ist keine dieser Versionen in anderen Märkten erschienen.