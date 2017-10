PUBG - Video zeigt Gameplay-Szenen des dreisten China-Klons

Wir haben bereits Mitte August über einen Mobile-Titel berichtet, der von dem Studio NetEase stammt und über einen Battle-Royale-Modus samt angeblich offizieller Terminator 2-Lizenz verfügt. Allerdings handelt es sich dabei klar um eine dreiste Kopie von Playerunknown's Battlegrounds.

Viele Assets scheinen direkt aus dem Shooter von Brendan Greene und Bluehole zu stammen. Auch die in der oberen Bildschirmecke eingeblendete Karte erinnert an Battlegrounds. Auf der Minikarte ist eine blaue Zone zu erkennen, die es auch in Battlegrounds gibt und das Spielfeld regelmäßig kleiner werden lässt, damit die Spieler aufeinander zu getrieben werden.

Nun ist ein entsprechendes Video zu dem Mobile-Titel aufgetaucht, in dem Gameplay-Szenen des China-Klons zu erkennen sind. Den Zusammenhang mit der Terminator-Reihe haben wir bisher übrigens vergebens gesucht. In China kann der Titel bereits gespielt werden, in Europa wird das Battle-Royale-Spiel höchstwahrscheinlich aufgrund der Copyright-Problematik nicht veröffentlicht.

Infos zu PUBG

