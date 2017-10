PUBG - Spieler missbraucht Pfanne als Lichtschwert

Derzeit sprechen in PUBG alle über den Nebel und einer neuen Waffe, die neben anderen Neuerungen in Bälde eingefügt werden sollen. Alle Infos zum kommenden Update haben wir in der Übersicht für euch bereitgestellt:

Abseits dessen erfreuen sich die Spieler am Battle Royale-Gameplay. Wo zumeist tödliche Waffen ins Spiel kommen, gibt es hier und da auch ein paar Gegenstände, die den Spieler etwas widerstandsfähiger machen. Viele Spieler tragen deshalb eine Pfanne mit sich, da sie die die magische Kraft besitzt, ganze Kugeln abzufangen.

So ist es einem Spieler gelungen, die Kugeln von 50 spielern abzufangen. Währenddessen steuert ein Spieler PUBG mit seiner persönlichen Bratpfanne. Da soll nochmal einer sagen, die Gaming-Community sei nicht kreativ.

Doch der Spieler BishopTV hat nun den Kampf gegen ein Scharfschützengewehr aufgenommen, und zwar ebenfalls mit einer Bratpfanne. In alter Skywalker-Manier fängt er die Kugel der Kar98 ab, als wäre er ein wahrhaftiger Jedi-Ritter. Habt ihr auch schon solche Kuriositäten in PUBG erlebt? Dann lasst es uns unterhalb dieses Videos im Kommentarbereich wissen! Den Videoausschnitt haben wir oberhalb der News für euch eingebunden.

Infos zu PUBG

