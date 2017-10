PUBG - So schaltet ihr einen Squad in 800m Entfernung aus

In Playerunknown's Battlegrounds ist alles möglich, wenn ihr gut genug dafür seid. Das gilt gerade in der Early Access-Phase, in der es immer noch zu einigen Bugs oder unausgeglichenen Kämpfen kommen kann, die von den Entwicklern von Bluehole eigentlich gar nicht so gewollt sind.

Bei der Situation, die in diesem Video gezeigt wird, sind sich viele PUBG-Spieler aber unsicher, ob das so gewollt ist oder nicht. Wir sehen hier einen Spieler, der zusammen mit einem Scope-Visier und seinen Freunden einen gesamten Squad in über 800m Entfernung ausschaltet.

Dazu sind nur wenige Einzelschüsse nötig. Natürlich mehr Treffer, als würde der gegnerische Squad in einer näheren Distanz vor den vier Spielern stehen, aber trotzdem vergleichsweise wenig. Das Video könnt ihr euch oberhalb ansehen - die vier Kills wurden alle gezählt.

Mit der neuen Waffe in PUBG hätte er das vielleicht auch geschafft. Aber die erscheint ja erst in nächsten Update.

Wer in PUBG die richtigen Stellen und Positionen kennt, ist klar im Vorteil. Das zeigt nicht nur dieses Video, sondern auch diese Story:

Infos zu PUBG

PUBG - Spieler missbraucht Pfanne als Lichtschwert Derzeit sprechen in PUBG alle über den Nebel und einer neuen Waffe, die neben anderen Neuerungen in Bälde eingefügt werden sollen. Alle Infos zum kommenden Update haben wir in der Übersicht ...