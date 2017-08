PUBG - Das Monatsupdate und seine Inhalte

Auch heute melden wir uns wieder pünktlich um 17 Uhr zurück, um euch im Rahmen unserer PlayNation News auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen.

In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem über Playerunknown's Battlegrounds. Es ist nämlich mal wieder Zeit für ein Update, das nicht nur wöchentlich die Performance verbessern und Bugs beheben soll, sondern – in monatlichen Abständen – auch neue Inhalte hinzufügt. Dies betrifft beispielsweise ein Motorrad, aber auch eine schicke neue Waffe, die man fast schon als overpowered bezeichnen könnte. Was das gute Stück kann, erfahrt ihr im Video.

Das war in dieser Woche noch wichtig

Außerdem: Destiny 2 wurde angekündigt, Red Dead Redemption 2 verschoben, Dontnod Entertainment arbeitet an Life is Strange 2 und Far Cry 5 präsentierte sich jüngst in mehreren Teaser-Trailern.

Infos zu PUBG

Siehe auch: Battlegrounds