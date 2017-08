PUBG - Deshalb ist das Battle-Royale-Spiel so erfolgreich

Playerunknown's Battlegrounds ist so erfolgreich wie fast kein anderes Spiel. Aber was ist das Geheimnis des King of the Hill-Spiels? Wir schauen hinter die Fassaden von PUBG und sagen euch, ob es an den PUBG-Live-Streams auf Twitch liegt oder etwas ganz anderem. Zusammen mit Vengaard, Patrik und Ben schauen wir uns den Titel von Bluehole mal genauer an!

Bei Playerunknown's Battlegrounds handelt es sich um ein MMO-Battle-Royal-Spiel, das von Bluehole Studios entwickelt und gepublished wird. Der Titel ist derzeit auf Steam für den PC als Early-Access-Version erhältlich, erscheint aber auch für die Xbox One und später für die PlayStation 4.

Infos zu PUBG

