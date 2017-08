Project Cars 2 - So werdet ihr in VR zum Rennfahrer

Project Cars 2 kann wie bereits der Vorgänger in der virtuellen Realität gespielt werden. In diesem Gameplay-Video sehen wir die ersten Ausschnitte aus einer Testversion von Project Cars 2, die uns das Spielen in VR näherbringen.

Entwickler Slightly Mad Studios und Publisher Bandai Namco Entertainment versprechen zum Release von Project Cars 2 eine vollständige VR-Unterstützung. Es soll nichts im Rennspiel geben, das nicht in der Virtual Reality spielbar sein wird.

Infos zu Project Cars 2