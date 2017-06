Prey - Trailer zur Demo des Ego-Shooters

In wenigen Wochen wird der Ego-Shooter Prey von Arkane Studios sowie Bethesda erscheinen. Im Vorfeld dürfen sich PS4- sowie Xbox One-Spieler auf eine Demo freuen, die euch die erste Stunde des Titels anspielen lässt. Eine PC-Demo wird es hingegen nicht geben.

Die Demo für PS4 und Xbox One erscheint am 27. April 2017. Die Vollversion von Prey erscheint wird hierzulande am 5. Mai 2017 mit einem USK 16-Rating veröffentlicht.

Infos zu Prey

