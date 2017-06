Prey - Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Bethesda hat den offiziellen Launch-Trailer zu Prey veröffentlicht, das am Freitag, dem 05. Mai 2017, offiziell veröffentlicht wird. Darin wird ein Blick auf die Story des Shooters geworfen.

„Als ihr an Bord der Raumstation Talos I erwacht, findet ihr euch in der Rolle des Hauptprobanden eines Experiments wieder, das die Menschheit für immer verändern soll – aber etwas ist fürchterlich schiefgegangen. Die Talos I wurde von Aliens überrannt und nur ihr könnt die Typhon aufhalten, die drohen, die Menschheit zu vernichten. Als Morgan Yu stehen euch im Kampf gegen den Alien-Befall nur die Werkzeuge zur Verfügung, die ihr auf der Station findet, sowie euer Verstand, eure Waffen und bewusstseinsverändernden Fähigkeiten. Es liegt also nun an euch, die Geheimnisse der Talos I zu enthüllen und die Welt vor den Typhon zu beschützen.“

Infos zu Prey

