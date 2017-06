Wir waren bei Bethesda und haben uns Prey angeschaut. Passend zu unserem Vorschau-Artikel haben wir ein wenig Gameplay-Material vorbereitet. Da wir vor Ort die Gelegenheit hatten, den Anfang des Spiels auszuprobieren und aufzunehmen, präsentieren wir euch in unserem Video die ersten 20 Minuten von Prey.

Prey: Vorschau auf PlayNation.de

Wir hoffen, dass ihr dadurch einen kleinen Ersteindruck vom Setting und der Story erhaltet. Falls ihr so etwas in der Form in Zukunft öfter mal sehen möchtet, dann lasst es uns wissen.

Infos zu Prey

Prey - Apfel, Klopapier und Co: Die Mimikry-Fähigkeit Bethesda veröffentlichte kürzlich einen recht amüsanten Clip zum kommenden Sci-Fi-Thriller Prey, der eine der Besonderheiten von Protagonist Morgan Yu zeigt. Während dieser nämlich versucht, ...

Prey - Die ersten 20 Minuten Gameplay im Video Wir waren bei Bethesda und haben uns Prey angeschaut. Passend zu unserem Vorschau-Artikel haben wir ein wenig Gameplay-Material vorbereitet. Da wir vor Ort die Gelegenheit hatten, den Anfang ...

