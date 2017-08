Prey - Durchgespielt in unter 7 Minuten - Videobeweis

Der Speedrunner "Seeker TV" hat Prey in unter sieben Minuten durchgespielt - also bis zum Ende. Dabei nahm er logischerweise eine ganze Reihe von Abkürzungen und spielte den Shooter nicht so, wie es von Bethesda gedacht war. Trotzdem kann er das Ende von Prey nach 6:59 Minunten erreichen.

Prey-Speedruns kamen bereits zum Tag des Release-Termins auf, da die PC-Version sehr viele Bugs bietete, die Schnellspieler für ihre Weltrekorde ausnutzten. Dieser siebenminütige Speedrun ist jedoch bislang der schnellste und kürzeste, den es auch nach dieser Zeit noch gibt.

Infos zu Prey

