Prey - Apfel, Klopapier und Co: Die Mimikry-Fähigkeit

Bethesda veröffentlichte kürzlich einen recht amüsanten Clip zum kommenden Sci-Fi-Thriller Prey, der eine der Besonderheiten von Protagonist Morgan Yu zeigt. Während dieser nämlich versucht, auf der Raumstation Talos I gegen die außerirdischen Typhon zu bestehen, erlernt er zeitgleich verschiedene Fähigkeiten. Eine der ersten Kräfte nennt sich Mimikry und erinnert an Prop Hunt, ermöglicht sie es Yu doch, die Form eines jeden Objektes anzunehmen, das auf der Talos I zu finden ist.

Genau diese Fähigkeit demonstriert Bethesda im aktuellen Video und lässt den Protagonisten dabei in die Gestalt der verrücktesten Gegenstände schlüpfen.

Prey in unserer Vorschau

Prey erscheint am 05. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wir haben uns das Game bereits im Vorfeld angesehen und sagen euch in unserer Preview, was ihr erwarten könnt und ob uns der Titel bisher zusagt.

Infos zu Prey

