Unter dem Namen Poochy & Yoshi's Woolly World findet ein weiteres Jump'n'Run seinen Weg von der Wii U auf den Nintendo 3DS. Neben technischen Anpassungen hat man auch neue Features kreiert, mit denen sich die Handheld-Version vom HD-Original abhebt. Yoshis treuer Wegbegleiter Schnuffel bekommt eine etwas größere Rolle und darf in neuen Levels ins Ziel sprinten und dabei möglichst viele Edelsteine einsammeln. Schnuffel wird auch seine eigene amiibo-Figur erhalten, mit anderen amiibos schaltet ihr spezielle Farbschemata für Yoshi frei. Ihr könnt das Äußere von Nintendos Vorzeigesaurier nach Herzenslust bearbeiten und eure Kreation per SpotPass mit anderen Spielern teilen. Zudem gibt es ein paar Bonus-Videos, in denen ihr seht, was Schnuffel und Yoshi so in ihrer Freizeit treiben.

Infos zu Poochy & Yoshi's Woolly World