Pokémon - Langer Trailer zum neuen Film

Ash Ketchum reiste in über 20 Jahren von Kanto bis Alola und besuchte auch alle Regionen dazwischen. Im neuen Pokémon-Film, der auf die zwanzigjährige Historie der Anime-Serie zurückblicken will, wird noch einmal erzählt, wie alles begann. Allerdings scheint sich rückblickend einiges verändert zu haben, die Serien-Helden Misty und Rocko tauchen gar nicht erst auf.

Der neue Pokémon-Film startet Anfang November in den Kinos, Tickets sind bereits jetzt erhältlich.

Zwei Ikonen der Pokémon-Serie sollen schon bald in den Anime zurückkehren. Misty und Rocko werden in zwei Episoden der ...

The Pokémon Company hat eine Übersetzung des offiziellen Karpador-Songs veröffentlicht, der bislang nur auf japanisch verfügbar war. Darin werden auf niedlich-kuriose Weise die ...

Die achte Episode von Pokémon Generations ist erschienen! Die neue Ausgabe mit dem Titel Die Höhle spielt erneut in der Hoenn-Region und führt uns an den Ort, an dem das ...