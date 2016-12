Die achte Episode von Pokémon Generations ist erschienen! Die neue Ausgabe mit dem Titel Die Höhle spielt erneut in der Hoenn-Region und führt uns an den Ort, an dem das legendäre Pokémon Kyogre ruht. Adrian von Team Aqua möchte seine Proto-Form entfachen, doch das ist nicht die weiseste Entscheidung.

Stattdessen erwartet uns die pure Zerstörung...

Infos zu Pokémon

