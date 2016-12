Die zweite Episode von Pokémon Generations ist erschienen! Die neue Ausgabe mit dem Titel Die Verfolgungsjagd erzählt die Geschichte von Giovanni, dem Anführer von Team Rocket.

Detektiv LeBelle wird in die Arena von Vertania City geschickt, in der sich Giovanni aufhalten soll. Doch was genau ist aus ihm geworden?

Heute ist außerdem die erste Episode erschienen - hier klicken zum Anschauen!

