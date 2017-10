Pokémon Go - Zobiris, Banette und mehr neue Pokémon im Halloween-Trailer

Das Halloween-Event in Pokémon Go hat vor wenigen Tagen begonnen. In diesem Trailer stellt Niantic die Neuerungen in der Spiele-App vor und geht besonders auf die neue Pokémon wie Zobiris, Banette und andere Pocketmonster ein.

Das Update für iOS und Android erschien bereits in der letzten Woche. Das Halloween-Event bringt einige neue Pokémon ins Spiel und sorgt unter anderem für doppelte Bonbons - denn es gilt: Süßes oder Saures!

Mehr zum Pokémon Go Halloween Event findet ihr in unserer News-Story zum Thema. Jetzt haben wir aber noch eine Überraschung für euch: Den Release-Termin der dritten Pokémon Go Generation!

Infos zu Pokémon Go

