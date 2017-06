Über 80 neue Pokémon, zahlreiche frische Features und die ganze Power von Generation 2 in Pokémon Go - diese Woche erscheint das große neue Update!

Was euch in der zweiten Generation erwartet, erfahrt ihr in dieser News:

Infos zu Pokémon Go

