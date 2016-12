Die gamescom ist vorbei, die News natürlich nicht: Einmal mehr haben wir für euch zahlreiche News aus der kunterbunten Gaming-Welt parat.

In dieser Woche sprechen wir über die sinkenden Spielerzahlen von Pokémon Go, den Indiehit Little Nightmares, die Wiederauferstehung von Allison Road und den Geburtstag von Tomb Raider.

Infos zu Pokémon Go

Pokémon Go - Seltenes Pokémon stürzt Central Park in Chaos Aquana sorgte dafür, dass der Central Park in New York innerhalb weniger Minuten zu einem Schauplatz der chaotischen Szenen verwandelte, die wir im oberen Video sehen. Aquana ist dabei ...