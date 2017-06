Pokémon Go - Spielen in Kathedrale führt für Russen zu Gefängnisstrafe

Es ist Mittwoch und dementsprechend natürlich mal wieder Zeit für die PlayNation News, unser Format, das euch jederzeit auf dem Laufenden halten soll.

Heute geht es unter anderem um Pokémon Go, denn der russiche YouTuber Ruslan Sokolovsky filmte sich während des Spielens in einer berühmten Kathedrale und wurde dafür jetzt vor Gericht gezerrt und verurteilt, „da er zu Hass animierte, religiöse Gefühle verletzte und im Besitz eines illegalen technischen Mittels - eines Kugelschreibers mit Videokamera – war.“

Das war in dieser Woche noch wichtig

Außerdem: Es scheint, als wären die Daten des Steam Summer Sales 2017 bekannt, PC-Spieler sollten die Plattform auf der Suche nach satten Rabatten demnach vom 22. Juni bis 05. Juli 2017 im Auge behalten.

Wer gern am Handy spielt, darf sich auf eine mobile Version von Die Sims und – wenn man den Gerüchten trauen darf – auch auf eine entsprechende The Legend of Zelda-Version freuen. Alle Details findet ihr wie gewohnt im Video.

Infos zu Pokémon Go

