Pokémon Go - Niantic-Chef wird von Spielern ausgebuht

Dass Pokémon Go seine Höhen und Tiefen hatte, bekamen sogar Spieler mit, die diese App noch nie installiert hatten. Beim ersten Pokémon Go Fest blickte der AR-Titel von Niantic wieder einem Tief entgegen, denn die versprochenen Pokémon und Bonus-Items sind gar nicht erschienen.

Als der CEO von Niantic, John Hanke, die Bühne betrat, um die Spieler auf dem Pokémon Go Fest in Chicago zu begrüßen, wurde er deshalb von der Zuschauermenge ausgebuht. "Repariere das Spiel", schrien sie dem Chef des Entwicker-Studios zu.

