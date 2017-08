Pokémon Go - Live-Stream vom Pokémon Go Fest in Chicago

In Chicago startet heute das erste Pokémon Go Fest der Welt - einem großen Event, wo seltene Pokémon spawnen und erstmals in Raids auch legendäre Pokémon ihren Platz in das Pokédex finden könnten. Erstmals übertragen Niantic und Nintendo die Veranstaltung zudem als Live-Stream auf YouTube und Twitch.

Das Pokémon Go Fest Chicago beginnt zwischen 16 Uhr und 17 Uhr deutscher Zeit.

Infos zu Pokémon Go

