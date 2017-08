Legendäre Pokémon erhalten Einzug in Pokémon GO - und mit diesem Trailer werden sie gebührend angekündigt. Zu finden sein werden die neuen Kreaturen in den Pokémon GO Raids, also während eines speziellen Arena-Events. Im Video wird das von Nintendo und Niantic nochmals genauer vorgestellt.

Infos zu Pokémon Go

