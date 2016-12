Mit der PlayStation VR können in wir in die virtuelle Realität eintauchen. Einfach an der PlayStation 4 angeschlossen und losgelegt: Wir zeigen euch bei Talking Games die PlayStation VR Spiele im Hands-on und geben euch Einblick in die neuen Welten. Erleben wir Gaming mit dem VR-Headset von Sony wirklich neu?

Infos zu PlayStation VR

PlayStation VR - Until Dawn: Rush of Blood in VR Wir haben uns die Zeit genommen und bei Sony vorbeigeschaut, um einen genaueren Blick auf das Virtual Reality-Lineup von PlayStation VR zu werfen. Unter anderem konnten wir uns in die ...