Wir haben uns die Zeit genommen und bei Sony vorbeigeschaut, um einen genaueren Blick auf das Virtual Reality-Lineup von PlayStation VR zu werfen. Unter anderem konnten wir uns in die Geisterbahn von Supermassive Games Railshooter Until Dawn: Rush of Blood begeben, um tausende Gefahren zu überstehen.

Wie gut PlayStation VR funktioniert und wie wir auf die verschiedenen Titel reagiert haben, zeigen wir euch in unserem Video.

Infos zu PlayStation VR

PlayStation VR - Until Dawn: Rush of Blood in VR Wir haben uns die Zeit genommen und bei Sony vorbeigeschaut, um einen genaueren Blick auf das Virtual Reality-Lineup von PlayStation VR zu werfen. Unter anderem konnten wir uns in die ...