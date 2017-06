PlayStation 5 - Das soll die Konsole bieten

In der heutigen Ausgabe der PlayNation-News dreht sich alles um die PlayStation 5, denn diese könnte laut einem Analysten bereits 2018 auf den Markt kommen. Der Mann vom Fach rechnet dabei mit einer Abwärtskompatibilität, damit auch geliebte PlayStation 4-Spiele in Zukunft nicht unglücklich in der Ecke verstauben müssen.

Außerdem sprechen wir über No Man's Sky, denn das Game kommt mittlerweile bei den Spielern richtig gut an. Auch Netflix' Idee, zukünftig interaktive Serien anzubieten, findet natürlich ihren Platz in der heutigen Sendung.

Infos zu PlayStation 5

Siehe auch: interaktive Serien