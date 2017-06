PlayStation 4 - Video-Vergleich mit PS4 Pro Boost-Modus

Was kann die PlayStation 4 Pro wirklich leisten, wenn der neue Boost-Modus aktiviert ist? In diesem Video wird die Hardware-Power der Konsole gezeigt, in dem Szenen mit und ohne Boost verglichen werden.

Wichtig ist vor allem, dass für den Boost-Modus eine SSHD-Festplatte in die PlayStation 4 verbaut wurde. Insbesondere bei den Ladezeiten ist der Unterschied und die Leistungssteigerung der Pro-Konsole spürbar. Die Ausschnitte im Video wurden nicht verschnellert oder verlangsamt.

Mehr zum Boost-Modus der PlayStation 4 erfahrt ihr in unserer News-Story:

Infos zu PlayStation 4

PlayStation 4 - Pro im Test - Bessere Konsole für gleiches Geld? Die PS4 Pro von Sony ist die leistungsstärkste Konsole auf dem Markt. Wir sprechen mit dem PlayStation-Hersteller über mehr FPS, bessere Bildqualität und Auflösung sowie über technische und ...