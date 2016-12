PlayStation 4 - Spiele-Highlights 2016 auf der Konsole im Trailer

Für die PlayStation 4 war 2016 ein solides Jahr. Sony sorgte für einige Exklusiv-Titel, die tatsächlich positiv überraschten – und natürlich für die PlayStation VR, die bislang günstigste VR-Brille für Spiele auf PC und Konsole. In einem Trailer schaut der Gaming-Hersteller auf die Highlights des Jahres zurück.

Darunter sind unter anderem das Action-Adventure Uncharted 4: A Thief’s End, das stilistische The Last Guardian und der neueste Ableger der PlayStation-Reihe Ratchet & Clank. Wir zeichnen die besten Spiele, aber unabhängig von ihrer Plattform, am Silvesterabend in einer großen PlayNation TV-Award-Show aus.

