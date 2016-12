In der heutigen Folge von Talking Games beschäftigen wir uns mit der Frage, ob digitale Medien die altbekannten Printmedien in der Zukunft ersetzen könnten. Mit dabei: Patrik und Dennis aus unserer PlayNation TV-Crew sowie Ulrich Wimmeroth und Petra Fröhlich, die als Chefredakteure bereits viele Erfahrungen in der Videospielebranche sammeln konnten.

Teil 1 hier ansehen: Stirbt Print aus?

Die umfangreiche Meldung zur heutigen Folge findet ihr in unserer News-Story dazu.

