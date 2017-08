PlayNation TV - Was ist PlayNation und wozu dieser Kanal?

Ist es etwa schon wieder Sonntag? Das kann nur eines bedeuten: Es ist Zeit für PlayNation Feedback! Dem Format, bei dem IHR zu Wort kommt und uns mitteilen könnt, was ihr über unsere Videos denkt. Ob Lob, Kritik oder Kommentare, die Bezug auf Videos nehmen - bei uns ist alles gern gesehen!

Heute beschäftigen sich Dennis und Ben wieder mit den unterschiedlichsten Themen. Was soll eigentlich dieses PlayNation sein? Und was zur Hölle will man überhaupt mit dem YouTube-Kanal? Das und viel mehr bei PlayNation Feedback!

Wenn ihr eure geschriebenen Worte auch mal bei PlayNation Feedback sehen wollt, postet einfach eure Gedanken in die YouTube-Kommentare und mit etwas Glück seid ihr schon bald die oder der Auserwählte.

