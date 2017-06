PlayNation TV - Unsere E3-Highlights aus allen Pressekonferenzen

Auch an diesem Mittwoch gibt es wieder eine brandneue Folge der PlayNation News bei uns. Heute sprechen wir über die E3 2017, genauer gesagt über die wichtigsten Neuankündigungen, die uns auf der Spielemesse erwarteten.

Die Highlights aller Pressekonferenzen im Überblick

Egal ob Bethesda, Electronic Arts, Ubisoft, Sony oder Nintendo, wir haben alle Pressekonferenzen verfolgt und fleißig mitgeschrieben. Nach etwas Überdenkzeit präsentieren wir euch in dieser PlayNation News-Ausgabe nun die kommenden Titel, die uns am meisten überzeugt haben. Mit dabei unter anderen: Anthem, A Way Out und Assassin's Creed: Origins.

