Es ist Freitag und das heißt, es gibt eine brandneue Ausgabe der Entertainment-News bei Playnation TV. Diese Woche steht vieles im Zeichen von Star Wars: Oberbösewicht Darth Vader wird von der Berliner Polizei gesucht, während die Charaktere von verstorbenen Schauspielern mittels CGI-Technik in den kommenden Spin-Off Rogue One integriert werden. Das und was das Smartphone aus dem Hause Apple mit einem Gemälde zu tun hat, erfahrt ihr genau hier.

Infos zu PlayNation TV

PlayNation TV - Cosplay: ein Hobby erobert die Conventions In der heutigen Ausgabe der Talking Games hier bei PlayNation TV widmen wir uns der kreativen Leidenschaft vieler: dem Cosplay. Obwohl mittlerweile so verbreitet, stößt das Hobby außerhalb ...