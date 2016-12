In der aktuellen Episode der Gaming-News von PlayNation TV zeigen wir euch, zu was ein Spieler mit viel Geduld und Leidenschaft fürs Detail in Minecraft fähig war. Außerdem sprechen wir über die neuen Operatoren in Rainbow Six: Siege und sagen euch, was wir über den Story-DLC von Uncharted 4 wissen.

Eine ausführliche Übersicht der Themen findet ihr wie immer in der entsprechenden News-Story zur aktuellen Folge.

