In der heutigen Episode der Gaming-News von PlayNation TV sprechen wir mit euch über die neue Left 4 Dead-Kampagne und die PS4 Pro. Außerdem fassen wir alles Wichtige, was auf der BlizzCon 2016 so passiert ist, kurz für euch zusammen.

Eine ausführliche Übersicht der Themen findet ihr wie immer in der entsprechenden News-Story zur aktuellen Folge, außerdem stellen wir euch in einer Sonderausgabe die PS4 Pro vor!

Infos zu PlayNation TV

