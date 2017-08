PlayNation TV - Das letzte Mal Talking Games

Wir verabschieden uns mit der allerletzten Ausgabe Talking Games von euch - Das Projekt PlayNation TV hat in der bisherigen Form leider nicht ganz so gefruchtet wie gewünscht. Doch keine Sorge, wir haben schon längst neue Pläne und hören noch lange nicht auf!

Wie unsere Zukunft aussieht, wie es mit Videos zukünftig weiter geht, was uns in den vergangenen zwölf Monaten besonders gefallen hat und was uns zukünftig besonders gefallen wird - das alles verraten wir euch in der finalen Folge Talking Games.

Infos zu PlayNation TV

