PlayNation TV - Die letzte Folge für das Jahr 2016

Wir nähern uns mit großen Schritten, dem Ende des Jahres 2016. In der letzten Ausgabe PlayNation Feedback gehen wir aber natürlich nochmal auf eure Kommentare ein und beantworten sie auf gewohnt journalistisch investigative Art und Weise.

Diese Folge ist gleichzeitig der Start in die Winterpause bis zum 3. Januar. Doch keine Sorge: Ihr erhaltet in der Zeit pro Woche ZWEI Ausgaben PlayNation Battle und am 31. Dezember gibt es unsere Award Show, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Wir bedanken euch für eure Treue und wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Ihr seid die Besten!

Infos zu PlayNation TV

