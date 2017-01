PlayNation TV - Im Körper des Freundes

Es ist wieder einmal Samstag und das bedeutet: Es ist Zeit für...PlayNation Feedback! Heute tauschen Dennis und Ben die Rolle des Fragenstellers. Dieses Mal geht es zum Beispiel um die Größenunterschieden zwischen PayZed und Taros und um eine Idee für ein schmackhaftes Gaming-Food-Format!

Wenn ihr Lob, Kritik oder einfach nur coole Ideen für uns habt, lasst euer Feedback auf YouTube und PlayNation.de als Kommentar da!

