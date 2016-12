In der neuesten Ausgabe von Talking Games auf PlayNationTV sprechen zwei Spiele-Entwickler von Blue Byte und der Games-Redakteur Olaf Bleich mit Dennis über die Arbeit in der Gaming-Industrie. Wo steht die Branche in Deutschland und wie fühlt es sich an, mit Videospielen zu arbeiten?

Mehr zu den Gästen und zur aktuellen Folge findet ihr in unserer News-Story zu Talking Games über die Spiele-Branche.

