PlayNation TV - Farpoint VR im Studio angezockt

In der heutigen Ausgabe von Talking Games dreht sich alles um Virtual Reality-Spiele. Lohnt sich die Investition in ein entsprechendes Headset oder spricht die geringe Titel-Auswahl eher dagegen? Unsere Gäste sprechen zudem über ihre Erfahrungen, die sie in der virtuellen Realität sammeln durften und schwanken dabei zwischen Faszination und Kritik.

Außerdem schauen wir uns Farpoint VR ganz genau an, nehmen den Aim-Controller in die Hand und versuchen unsere Fähigkeiten im Gefecht zu beweisen.

