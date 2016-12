PlayNation TV - Diese Spiele werden 2017 sehnlichst erwartet

2016 neigt sich dem Ende zu, was wiederum bedeutet, dass ein neues Jahr voller groß angekündigter Spiele fast angebrochen ist. Doch auf welche Titel freuen sich Presse und Community besonders? Wir haben uns in der Redaktion zusammengesetzt und präsentieren euch nun in der heutigen Top List von PlayNation TV unsere Top 5 der Games, die 2017 erscheinen und besonders gehypt werden.

Mit dabei sind - wie zu erwarten war - gleich mehrere Horrorspiele, scheint das kommende Jahr doch unter dem Stern des Gruselns und Erschreckens zu stehen - sei es nun durch subtil aufgebaute Spannung oder die guten alten Jumpscares, die irgendwie nie die gewünschte Wirkung zu verlieren scheinen.

Auch wir können es kaum erwarten

Unter anderem hat es auf unsere Liste Friday the 13th: The Game geschafft, denn der Hype rund um das Spiel färbte sogar auf Konkurrent Dead by Daylight ab und konnte durch die kürzlich beendeten Beta-Phasen noch weiter angeheizt werden. Ursprünglich als reiner Multiplayer geplant, wird es nun auf Drängen der Fans hin auch einen Singleplayer-Modus geben. Aufgrund der übermäßigen Gewalt sind wir allerdings besorgt, dass Friday the 13th: The Game indiziert werden könnte, denn Gemetzel und abgetrennte Körperteile mögen zwar den Hype nähren, könnten für die Freigabe des Anfang 2017 erscheinenden Spiels aber zum Problem werden.

Übrigens: In unserem Artikel haben wir uns noch einmal detaillierter mit unseren Top 5 beschäftigt, Reinschauen lohnt sich also auf jeden Fall!

