Rogue One läuft seit gestern in den deutschen Kinos und erfreut sich einem Ruf, der dem Film ein deutlich düsteres Image aufdrückt, als es bei den anderen Filmen der Fall war. Zeit nach vorne zu schauen, haben sich auch Ben und Dennis gedacht und blicken in unserer brandneuen Ausgabe der Entertainment News in Richtung Star Wars: Episode VIII. Dort gibt es einige Neuigkeiten bezüglich Oberbösewicht Snoke beziehungsweise in welcher Form dieser in Episode VIII auftreten soll. Darüber hinaus reden wir über den ersten Trailer zu Fast & Furious, sowie diverse Versprechen der „Deadpool 2“-Front.

Infos zu PlayNation TV

