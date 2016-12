In der heutigen Ausgabe der Talking Games hier bei PlayNation TV widmen wir uns der kreativen Leidenschaft vieler: dem Cosplay. Obwohl mittlerweile so verbreitet, stößt das Hobby außerhalb von Conventions noch oft auf Verwirrung oder sogar Ablehnung. Was also hat es mit dem Cosplay auf sich? Das und viel mehr besprechen wir heute mit Denise, Eva, Dennis und Ben.

