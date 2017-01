Es ist wieder einmal Samstag und das kann nur eines bedeuten: Es ist Zeit für PlayNation Feedback!

Dennis und Ben sind zurück, um sich durch ausgewählte Kommentare der Woche zu schlagen. In dieser Woche lernen die beiden zum Beispiel die Bedeutung des Kappa. Also wie immer gilt das Prädikat "pädagogisch wertvoll"!

Resident Evil 7, Yakuza 0 oder Dragon Quest VIII - der Januar hat so manche Spieleperlen für uns, die wir euch in unserer Topliste 2017 vorstellen möchten. Was ist euer Top-Spiel? Hier ...