YouTuber erraten: Mit dieser Challenge startet das PlayNation Battle in das große Finale der 2. Staffel! Herr Currywurst, MafuyuX, PayZed und Bronzebeard müssen YouTuber malen und die Lösung finden. Ob Kevin & Dennis oder Patrik & Ben gewinnen, seht ihr in diesem lustigen Video - das letzte PlayNation Battle der aktuellen Season.

Was passt nicht? Diese Frage muss heute beim PlayNation Battle von Kevin, Dennis, Patrik und Ben beantwortet werden - in mehreren von Sgt. Rumpel vorgestellten Rätseln! Was passt nicht in ...